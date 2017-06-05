Британский Красный Крест собрал более трех миллионов долларов на концерте Гранде

Британское отделение общества Красного Креста собрало на благотворительном концерте One Love Manchester в пользу пострадавших при взрыве в Манчестере 2,35 миллиона фунтов стерлингов (более 3 миллионов долларов). Об этом сообщается в Twitter организации в понедельник, 5 июня.

— British Red Cross (@BritishRedCross) 04 июня 2017, 21:21

Вырученные средства пойдут в помощь жертвам террористической атаки, произошедшей 22 мая на стадионе «Манчестер Арена».

На мероприятии на стадионе «Олд Траффорд» выступили Ариана Гранде, Джастин Бибер, Кэти Перри, Майли Сайрус и Робби Уильямс, а также группы Coldplay, Black Eyed Peas и Take That.

4 июня один из организаторов заявил в Twitter, что концерт One Love Manchester состоится, несмотря на теракт в Лондоне. По его словам, ни один из приглашенных артистов не отказался от выступления из-за атак.

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Вечером 3 июня террористы на фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем вышли из машины у рынка Боро, где бросились с ножами на прохожих. В результате погибли семь человек, пострадали 48. Нападавшие были ликвидированы полицией, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

На стадионе «Манчестер Арена» в ночь на 23 мая во время завершения концерта Гранде прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, в том числе дети. Ответственность за произошедшее также взяло ИГ.