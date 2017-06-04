Число жертв атак в Лондоне увеличилось до семи

Число погибших при терактах в Лондоне возросло до семи человек, сообщает в воскресенье, 4 июня, BBC News со ссылкой на данные полиции. Трое предполагаемых террористов, на которых были муляжи поясов смертников, ликвидированы.

Ранее сообщалось о госпитализации 48 пострадавших.

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Вечером 3 июня трое мужчин «южной внешности», как описали их очевидцы, на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих. Что-то случилось и в районе Воксхолл, однако позже правоохранительные органы заявили, что первые два происшествия не связаны с третьим.

Видео: dailymail.co.uk

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.