Число пострадавших при лондонских терактах приблизилось к 50

После произошедших в ночь на 4 июня терактов в Лондоне госпитализированы 48 человек. Об этом сообщается на странице городской службы скорой помощи в Twitter.

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Ранее поступали сведения о 30 пострадавших. Кроме того, по данным полиции, погибли шесть человек.

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Также произошел некий инцидент в районе Воксхолл, однако впоследствии правоохранительные органы заявили, что он не связан с событиями на Лондонском мосту и на рынке Боро.