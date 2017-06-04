Названо количество госпитализированных после терактов в Лондоне

Британская Национальная служба здравоохранения в своем аккаунте в Twitter сообщила о как минимум 20 госпитализированных после произошедших вечером 3 июня терактов в Лондоне.

«Мы можем подтвердить, что мы разместили как минимум 20 пострадавших в шести больницах Лондона после инцидента на Лондонском мосту. Мы также оказываем помощь людям, получившим менее значительные ранения, на месте», — сказано в сообщении.

Кроме того, ведомство призывает лондонцев обращаться в службу скорой помощи только в случае угрозы для жизни.

Видео: dailymail.co.uk

Вечером 3 июня на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.

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Позже The Sun сообщила, что на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан.

По данным лондонской полиции, в результате инцидента на мосту погибли два человека. Британские СМИ допускают, что погибших может быть больше — так, газета The Sun сообщает о семи жертвах.