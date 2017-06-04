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Британские СМИ рассказали о трех террористах с ножами в Лондоне

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Британские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают подробности нападения в Лондоне.

По информации The Daily Mail, белый микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия. Некоторые очевидцы сообщили, что слышали звуки выстрелов.

Полиция эвакуировала всех людей с места происшествия, Лондонский мост перекрыт, прибыла группа саперов. К мосту съезжаются многочисленные машины скорой помощи.

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