Британская полиция уточнила число погибших в Лондоне

Управление полиции Лондона подтвердило гибель двух человек в инцидентах, произошедших в британской столице вечером 3 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Скотланд-Ярд.

«Скотланд-Ярд в настоящее время может подтвердить, что погибли два человека», — приводит агентство слова представителя полиции.

Газета The Sun со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате инцидента на Лондонском мосту могли погибнуть семь человек. Кроме того, газета указывает, что атаку осуществили пятеро террористов, как минимум двое из них были застрелены полицией.

The Sun также пишет, что террористы были одеты в импровизированные жилеты, защищавшие их от ножевых ранений. Они были сделаны из жестяных банок и привязаны к телу со стороны груди и спины.

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Вечером 3 июня на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.

Позже The Sun сообщила, что на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан.