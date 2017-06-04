Полиция назвала нападения на людей в Лондоне терактами

Полиция квалифицировала нападения на людей на Лондонском мосту и рынке Боро как теракт. Соответствующая информация содержится в Twitter Скотленд-Ярда.

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К ним не имеет отношения инцидент в районе Воксхолл, где было совершено нападение с использованием ножа. В полиции сообщили, что это конфликт на бытовой почве.

В результате серии атак погиб как минимум один человек, больше десяти получили ранения.

Веечером 3 июня на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу, после этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека с длинными ножами в руках и напали на прохожих. Кроме того, на рынке Боро неизвестный с ножом набросился на посетителей ресторана.