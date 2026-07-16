Радиостанция Судного дня передала два странных сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала слова «фиатоплот» и «суходелие»

Радиостанция УВБ-76 передала два странных сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первая шифровка прозвучала в эфире так называемого радио Судного дня в 12:24 по московскому времени и содержала слово «фиатоплот». Спустя час и 53 минуты станция вновь прервала жужжание и передала сообщение со словом «суходелие». Ни то, ни другое слово до сих пор не встречалось в передачах УВБ-76.

НЖТИ 07154 ФИАТОПЛОТ 0101 8197



НЖТИ 06637 СУХОДЕЛИЕ 8423 6010



УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.