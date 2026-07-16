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15:05, 16 июля 2026Культура

Запашный спродюсирует фильм о Куклачеве

Эдгард Запашный спродюсирует фильм о дрессировщике Юрии Куклачеве
Ольга Коровина
Юрий Куклачев

Юрий Куклачев. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Об этом пишет ТАСС.

Сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев заявил журналистам, что полностью доверяет Запашному процесс продюсирования картины.

«Общались с Эдгардом Вальтеровичем по поводу кино, он в этом в плане продвинутый, уже несколько фильмов спродюсировал своими силами. Он мне предложил придумать концепт», — поделился артист.

Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным. Он признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова.

Ранее кошки Вижа, Холли и Глуша, вывезенные из зоны специальной военной операции, впервые приняли участие в спектакле Театра кошек Юрия Куклачева. Известно, что в 2025 году животных вывозили в коробках на бронетехнике. После спасения они прошли адаптацию под контролем специалистов, а затем поступили на службу в театр.

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