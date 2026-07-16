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16:40, 16 июля 2026Моя страна

Два медвежонка устроили бой около дороги на Сахалине

Опубликовано видео боя медвежат в Сахалинской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Устроившие бой около дороги в Сахалинской области два медвежонка привлекли внимание не только местных жителей, но и официального представителя МВД России Ирины Волк. В своем Telegram она также поделилась видео с дикими животными.

На записи видно, как сначала медвежата толкаются, а потом, встав на задние лапы, начинают выяснять, кто из них сильнее. Затем один детеныш падает на землю, и на него набрасывается свирепый соперник. Он пытается укусить сородича за мохнатый живот. Но упавший не сдается — в какой-то момент он отталкивает второго медвежонка, отбив его задней лапой ударом в лоб.

На кадрах показано, как косолапый движется за автомобилем россиян. Он долго присматривается к людям, сидящим в машине, ожидая, что те поделятся с ним чем-то съестным.

Волк сообщила, что почти месяц медведи находились вблизи трассы, что создавало угрозу как для самих животных, которые могли попасть под колеса, так и для автомобилистов. В связи с этим было решено их отловить и перевезти в более безопасное место подальше от дороги. Волк добавила, что специалисты Госавтоинспекции вместе с коллегами из областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, лесничества и зооботанического парка помогли животным вновь попасть в естественную среду обитания.

В конце записи появились кадры с дрона. Там запечатлен момент, как отловленные животные выбегают из клеток и мчатся подальше в лес. «Сейчас медвежата находятся вне опасности, в привычной для себя среде обитания», — заключила Волк.

Ранее сообщалось, что медведь проплыл 10 километров до Владивостока и попал на видео. В дальневосточном городе он вызвал переполох.

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