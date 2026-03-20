13:57, 20 марта 2026Культура

Спасенные из зоны СВО кошки впервые выступили в театре Куклачева

Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Кошки Вижа, Холли и Глуша, вывезенные из зоны специальной военной операции (СВО), впервые приняли участие в спектакле Театра кошек Юрия Куклачева. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на выступление были приглашены журналисты и семьи участников СВО. Продолжатель цирковой династии, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев признался, что испытывал волнение перед представлением, однако остался им доволен.

«Событие, которое сегодня произошло, для нашего театра как прыжок в космос. Год назад никто не ожидал, что такое возможно», — объяснил Дмитрий. Он подчеркнул, что артисты театра совершили большое дело, подарив спасенным животным лучшую жизнь.

Трех кошек, вывезенных из зоны СВО, приютили в Театре Куклачева в июле 2025 года. Известно, что животных вывозили в коробках на бронетехнике. После спасения они прошли адаптацию под контролем специалистов, а затем поступили на службу в театр.

