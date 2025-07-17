В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО

В труппу Театра кошек Куклачева в Москве приняли трех котов из зоны СВО

Котов, вывезенных из зоны специальной военной операции (СВО), приютили в Театре кошек Юрия Куклачева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Трех хвостатых артистов ждет адаптация под контролем специалистов. После этого они поступят на службу в театр.

«Театр принял новых питомцев, которых спасли в зоне СВО под Курском и Донецком. Животные получили второй шанс на жизнь», — сообщили в ведомстве.

Известно, что животных вывозили в коробках и даже на бронетехнике. «Теперь коты обрели новый дом в Москве», — добавил собеседник издания.

18 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда россиян, среди которых также числится дрессировщик Юрий Куклачев. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского кровавым клоуном.