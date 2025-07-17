Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:25, 17 июля 2025Культура

В Театр кошек Куклачева приняли трех котов из зоны СВО

В труппу Театра кошек Куклачева в Москве приняли трех котов из зоны СВО
Ольга Коровина

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Котов, вывезенных из зоны специальной военной операции (СВО), приютили в Театре кошек Юрия Куклачева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Трех хвостатых артистов ждет адаптация под контролем специалистов. После этого они поступят на службу в театр.

«Театр принял новых питомцев, которых спасли в зоне СВО под Курском и Донецком. Животные получили второй шанс на жизнь», — сообщили в ведомстве.

Известно, что животных вывозили в коробках и даже на бронетехнике. «Теперь коты обрели новый дом в Москве», — добавил собеседник издания.

18 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда россиян, среди которых также числится дрессировщик Юрий Куклачев. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского кровавым клоуном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?

    Названа стоимость проезда по новому участку российской мегатрассы

    Кузнецов сыграл в Вашингтоне в матче пивной лиги

    Названа причина затягивания исторической сделки США с ОАЭ по чипам

    Аэропорт Петербурга открыли после атаки беспилотников

    В России раскритиковали новый украинский «Форт-230»

    Бывшая жена Венсана Касселя опубликовала фото в прозрачном топе

    Борец с коррупцией в ВСУ высказался о преследовании со стороны Зеленского

    Назван главный европейский поставщик пива в Россию

    В России депутат предложил платить жителям за долгий брак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости