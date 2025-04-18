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14:34, 18 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против Джигурды и других россиян

Зеленский ввел санкции против Джигурды, Куклачева и еще 18 россиян
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда россиян, среди которых также числится шоумен Никита Джигурда. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Также под экономические и ограничительные санкции попали дрессировщик Юрий Куклачев и актер Оскар Кучера. Помимо них в списке санкций числятся еще 17 граждан России. Срок применения санкций указан в приложении к закону: «бессрочно, десять лет». Согласно указу, их лишают государственных наград Украины, также накладывается запрет на распространение медиа в стране, полностью ограничиваются торговые операции и блокируются активы.

Ранее Зеленский анонсировал санкции против российских журналистов. Он также анонсировал санкции против производителей ракет «Искандер», не уточнив конкретные имена.

До этого стало известно, что украинские власти готовят санкции Совета национальной безопасности и обороны против бизнесмена Сергея Тигипко, помогающего экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

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