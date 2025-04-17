Нардеп Дубинский: Зеленский и Ермак готовят санкции против помощника Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак готовят санкции Совета национальной безопасности и обороны против бизнесмена Сергея Тигипко, помогающего экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, целью атаки станут тепловозы и вагоны Крюковского машиностроительного завода, портовые активы зернового терминала, машиностроительный завод Ленкузня и финансовые активы. Нардеп убежден, что власти «вымогают деньги и требуют поделиться». При этом, по словам Дубинского, большинство активов не принадлежат Тигипко, о чем хорошо осведомлены в Офисе президента.

Ранее Порошенко заявил, что Офис президента Украины узурпирует власть в стране. Он добавил, что «неограниченная власть» ведомства над парламентариями унизительна для всей страны.

До этого Порошенко заявил, Зеленский должен допустить оппозицию в правительство страны для облегчения переговоров.