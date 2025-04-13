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18:22, 13 апреля 2025Бывший СССР

Порошенко предложил разрешить украинскую оппозицию для облегчения переговоров

Порошенко: Зеленский должен допустить оппозицию в правительство для переговоров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что нынешний лидер республики Владимир Зеленский должен допустить оппозицию в правительство страны для облегчения переговоров. Его слова передает The New York Times.

«Порошенко, бывший президент Украины и лидер конкурирующей партии, говорит, что лучший способ ускорить мирные переговоры — это привести представителей оппозиции в правительство», — пишет издание.

Экс-президент, как указывает NYT, выдвигал идею формирования коалиции министров, в куда вошли бы представители оппозиции, но Зеленский не проявил интереса к этой идее и, наоборот, усилил давление на оппонентов через правоохранительные органы и службы безопасности.

Ранее Порошенко отказали в выезде в США. В его партии «Европейская солидарность» заявили, что власти Украины продолжают нарушать принципы многопартийного плюрализма и права оппозиции, блокируя парламентскую дипломатию и подрывая демократические институты в республике.

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