Порошенко предложил разрешить украинскую оппозицию для облегчения переговоров

Порошенко: Зеленский должен допустить оппозицию в правительство для переговоров

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что нынешний лидер республики Владимир Зеленский должен допустить оппозицию в правительство страны для облегчения переговоров. Его слова передает The New York Times.

«Порошенко, бывший президент Украины и лидер конкурирующей партии, говорит, что лучший способ ускорить мирные переговоры — это привести представителей оппозиции в правительство», — пишет издание.

Экс-президент, как указывает NYT, выдвигал идею формирования коалиции министров, в куда вошли бы представители оппозиции, но Зеленский не проявил интереса к этой идее и, наоборот, усилил давление на оппонентов через правоохранительные органы и службы безопасности.

Ранее Порошенко отказали в выезде в США. В его партии «Европейская солидарность» заявили, что власти Украины продолжают нарушать принципы многопартийного плюрализма и права оппозиции, блокируя парламентскую дипломатию и подрывая демократические институты в республике.