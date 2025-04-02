Порошенко отказали в визите в США

Экс-президенту Украины Порошенко отказали в выезде в США

Бывшему президенту Украины, депутату Верховной Рады Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) отказали в выезде в США. Об этом сообщила его партия «Европейская солидарность» в своем Telegram-канале.

«По указанию офиса президента председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заблокировал международную командировку Петра Порошенко во Флориду», — указано в сообщении.

Отмечается, что Порошенко должен был быть спикером по вопросам Украины на международной конференции по безопасности. В партии заявили, что власти Украины продолжают нарушать принципы многопартийного плюрализма и права оппозиции, блокируя парламентскую дипломатию и подрывая демократические институты в республике.

Ранее Порошенко заявил, что заключение ресурсной сделки с США станет угрозой для суверенитета Украины. Он отметил, что документ принял такой вид из-за непрофессиональных решений команды президента Украины Владимира Зеленского.