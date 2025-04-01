Порошенко: ресурсная сделка с США станет угрозой суверенитету Украины

Заключение ресурсной сделки с США станет угрозой для суверенитета Украины. Об этом заявил бывший президент республики, депутат Верховной Рады Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что документ принял такой вид из-за непрофессиональных решений команды президента Украины Владимира Зеленского. По словам политика, из-за них Украина потеряла возможность зафиксировать параметры соглашения с США в рамках политического меморандума, на что соглашались партнеры Киева.

«Состояние подготовки этого документа, появившегося в прессе, уже вызывает серьезное беспокойство как угроза, в частности, государственному суверенитету и европейской интеграции», — написал он.

Порошенко подчеркнул, что сейчас все процессы в государстве были замкнуты на «пять-шесть хваленых менеджеров офиса президента», которые не справляются со стоящими перед ними вызовами.

Бывший глава государства также обратил внимание на начавшуюся в стране «антиамериканскую истерию», которая, по его словам, не является конструктивным путем наработки дипломатических решений, и признал зависимость Украины от помощи США. По его словам, Киев мог бы предложить Вашингтону участие в газотранспортной системе Украины, чтобы продолжить транзит газа в Европу после окончания конфликта.