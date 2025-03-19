На Украине назвали участников тайных переговоров США с противниками Зеленского

Politico: В контактах США с противниками Зеленского участвовали Уиткофф и Кушнер

В тайных переговорах США с политическими противниками президента Украины Владимира Зеленского участвовали спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и журналист Такер Карлсон. Участников контактов с оппозицией назвало со ссылкой на украинские источники издание Politico.

«В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, (...) ведущий Такер Карлсон и Уиткофф», — говорится в публикации.

Отмечается, что целью контактов была повысить на Украине популярность идеи провести выборы до окончания конфликта, на которых, согласно анализу команду Трампы, Зеленский может проиграть.

Ранее в американской прессе появились сообщения, что команда Трампа провела тайные контакты с представителями украинской оппозиции. Тогда сообщалось о переговорах с экс-премьером Юлией Тимошенко и людьми из партии экс-главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).