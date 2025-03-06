США провели тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Politico: США провели тайные переговоры о выборах с оппонентами Зеленского

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов украинского лидера Владимира Зеленского, в частности с экс-премьером Юлией Тимошенко и членами партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Politico.

По данным издания, обсуждения касались возможности проведения на Украине срочных президентских выборов. Ранее голосование отложили согласно Конституции, так как Украина остается на военном положении.

В США уверены, что Зеленский не наберет нужного количества голосов из-за усталости украинцев от боевых действий и общественного недовольства коррупцией.

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского снижался почти весь 2024 год, поднявшись только летом на один процент, а в целом же снизился с 21,7 процента в феврале 2024 до 15,9 процента в феврале 2025 года.

