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06:53, 6 марта 2025Мир

США провели тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Politico: США провели тайные переговоры о выборах с оппонентами Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов украинского лидера Владимира Зеленского, в частности с экс-премьером Юлией Тимошенко и членами партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Politico.

По данным издания, обсуждения касались возможности проведения на Украине срочных президентских выборов. Ранее голосование отложили согласно Конституции, так как Украина остается на военном положении.

В США уверены, что Зеленский не наберет нужного количества голосов из-за усталости украинцев от боевых действий и общественного недовольства коррупцией.

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского снижался почти весь 2024 год, поднявшись только летом на один процент, а в целом же снизился с 21,7 процента в феврале 2024 до 15,9 процента в феврале 2025 года.

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