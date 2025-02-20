Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:37, 20 февраля 2025Бывший СССР

Рейтинг Зеленского упал почти до 16 процентов

Исследование Socis: Рейтинг Зеленского упал до 15,9 процентов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 15,9 процентов. Об этом свидетельствует исследование Socis, сообщает издание «Страна.ua».

Издание сделало вывод, что именно столько украинцев проголосовало бы за Зеленского на выборах президента, если б они проходили сейчас. По данным Socis, его рейтинг снижался почти весь 2024 год, поднявшись только летом на один процент, а в целом же снизился с 21,7 процента в феврале 2024 до 15,9 процентов в феврале 2025 года.

Также по данным исследования, самый высокий рейтинг из возможных кандидатов в президенты у бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Его рейтинг тоже падал в начале 2024 года, но сейчас составляет 27,2 процента. Издание сообщает, что согласно этим данным, в первом туре выборов Зеленский занял бы лишь второе место, уступив Залужному.

Ранее The Economist со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания внутренний опрос сообщил, что Зеленский разгромно проиграет возможные выборы Залужному. Издание связывает это с усталостью украинского общества от продолжающегося конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о тяжелых боях после захода войск на Украину из Курской области

      Выдавший дочь за сына главного раввина Одессы Лазар пришел на прием к Путину

      Вице-президент США потребовал от мужчин научиться шутить

      Рейтинг Зеленского упал почти до 16 процентов

      Назван лидер рынка музыкального стриминга России

      Названо количество выступивших против возвращения россиян лыжников

      Рубль назвали самой эффективной валютой

      В Курской области военный отобрал у украинца оружие и сразу же использовал его против ВСУ

      Российский уголовник получил срок за изнасилование школьниц в своей квартире

      Названы способы избежать вредного воздействия кофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше