Рейтинг Зеленского упал почти до 16 процентов

Исследование Socis: Рейтинг Зеленского упал до 15,9 процентов

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 15,9 процентов. Об этом свидетельствует исследование Socis, сообщает издание «Страна.ua».

Издание сделало вывод, что именно столько украинцев проголосовало бы за Зеленского на выборах президента, если б они проходили сейчас. По данным Socis, его рейтинг снижался почти весь 2024 год, поднявшись только летом на один процент, а в целом же снизился с 21,7 процента в феврале 2024 до 15,9 процентов в феврале 2025 года.

Также по данным исследования, самый высокий рейтинг из возможных кандидатов в президенты у бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Его рейтинг тоже падал в начале 2024 года, но сейчас составляет 27,2 процента. Издание сообщает, что согласно этим данным, в первом туре выборов Зеленский занял бы лишь второе место, уступив Залужному.

Ранее The Economist со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания внутренний опрос сообщил, что Зеленский разгромно проиграет возможные выборы Залужному. Издание связывает это с усталостью украинского общества от продолжающегося конфликта с Россией.

