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11:05, 20 февраля 2025Бывший СССР

Опрос предрек Зеленскому разгромное поражение от Залужного

The Economist: Зеленский с разгромом проиграет президентские выборы Залужному
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский разгромно проиграет возможные выборы бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) и послу в Великобритании Валерию Залужному. Об этом пишет The Economist со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания внутренний опрос.

«[Зеленский] проиграет будущие выборы с разницей в 30 процентов против 65 процентов Валерию Залужному», — сообщает издание.

Как отмечает The Economist, опрос предрек Зеленскому разгромное поражение от Залужного на фоне усталости украинского общества от продолжающегося конфликта с Россией. Проведенный в январе 2025 года опрос общественного мнения показал, что уровень доверия к политику упал до 52 процентов. Издание отмечает, что этот результат является самым низким показателем с 2022 года.

Ранее Зеленский назвал дезинформацией слова президента США Дональда Трампа о своем низком рейтинге. Политик подчеркнул, что не комментирует свой рейтинг, так как такие действия свидетельствуют о том, что в стране «идут политические соревнования».

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