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15:36, 19 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на слова Трампа о своем рейтинге

Зеленский назвал дезинформацией слова Трампа о своем низком рейтинге
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tatyana Dzhafarova / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о четырехпроцентном рейтинге украинского лидера являются дезинформацией. Так высказывание главы Белого дома назвал президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Раз уж говорим о четырех процентах, мы видели эту дезинформацию. (...) У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве», — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что не комментирует свой рейтинг, так как такие действия свидетельствуют о том, что в стране «идут политические соревнования», а на Украине «такого нет». Он также подчеркнул, что по данным Киевского международного института социологии, его рейтинг составляет 57 процентов.

«Если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — заявил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп поддержал идею о необходимости проведения выборов на Украине. По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов.

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