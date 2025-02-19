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00:42, 19 февраля 2025Мир

Трамп выступил за проведение выборов на Украине

Трамп выступил за проведение президентских выборов на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил за проведение выборов главы государства на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция велась в соцсети X на странице Белого дома.

По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента. Трамп подчеркнул, что требовать выборов президента — это не только «российское желание», оно исходит и от других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о претензиях к нему из-за отказа от проведения выборов. По его словам, украинцы сами не хотят проведения голосования.

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