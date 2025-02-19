Трамп выступил за проведение выборов на Украине

Трамп выступил за проведение президентских выборов на Украине

Президент США Дональд Трамп выступил за проведение выборов главы государства на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция велась в соцсети X на странице Белого дома.

По его словам, действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента. Трамп подчеркнул, что требовать выборов президента — это не только «российское желание», оно исходит и от других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о претензиях к нему из-за отказа от проведения выборов. По его словам, украинцы сами не хотят проведения голосования.