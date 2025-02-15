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20:55, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский вновь оценил проведение выборов на Украине

Зеленский: Никто на высоком уровне не поднимает вопрос выборов на Украине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Matthias Schrader / AP

Президент Украины Владимир Зеленский вновь оценил проведение выборов на Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Фото: Javad Parsavia / NTB / Reuters

«Никто не поднимает вопрос выборов, если честно. Поднимает только [президент России Владимир] Путин, и иногда есть голоса от США. Но на высоком уровне никто не поднимает. Все понимают и наш закон, что это нарушение закона, а самое главное — возможностей нет», — заявил глава государства.

Ранее 15 февраля Зеленский также оценил желание украинцев провести выборы президента. При этом ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента. Отмечается, что данный шаг может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Москвой. В свою очередь, спецпосланник США по Украине Кит Келлог назвал желаемые сроки проведения выборов на Украине.

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