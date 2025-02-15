Зеленский оценил желание украинцев провести выборы президента

Украинцы не хотят проведения выборов президента. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.
«Я готов говорить о выборах, если хотите. Украинцы не хотят этого», — сказал украинский лидер, комментируя заявления о претензиях к нему из-за отказа от проведения выборов президента.
Он также заявил, что Украина нуждается в единстве внутри страны. Тем, кто критикует его действия, Зеленский предложил выбрать себе гражданство другой страны.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента. Отмечается, что данный шаг может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Москвой.