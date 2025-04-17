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19:06, 17 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал санкции против российских журналистов

Зеленский анонсировал введение пакетов санкций против российских журналистов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение пакетов санкций против российских журналистов. Об этом он сообщил во время брифинга с представителями СМИ 17 апреля, трансляция доступна на YouTube-канале издания «Общественное».

«Два важных пакета санкций будут введены завтра по пропагандистам Кремля», — заявил он.

Зеленский также анонсировал санкции против производителей ракет «Искандер». В обоих случаях он не уточнял конкретные имена.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сегодня будет подписано соглашение по недрам с США. Оно пройдет в онлайн-формате.

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