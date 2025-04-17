Зеленский анонсировал санкции против российских журналистов

Зеленский анонсировал введение пакетов санкций против российских журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение пакетов санкций против российских журналистов. Об этом он сообщил во время брифинга с представителями СМИ 17 апреля, трансляция доступна на YouTube-канале издания «Общественное».

«Два важных пакета санкций будут введены завтра по пропагандистам Кремля», — заявил он.

Зеленский также анонсировал санкции против производителей ракет «Искандер». В обоих случаях он не уточнял конкретные имена.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сегодня будет подписано соглашение по недрам с США. Оно пройдет в онлайн-формате.