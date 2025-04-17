Стала известна дата подписания меморандума о соглашении по недрам между Украиной и США

Зеленский: Меморандум о соглашении с США по недрам может быть подписан 17 апреля

Меморандум о соглашении по недрам между Украиной и США может быть подписан уже 17 апреля в ходе онлайн-встречи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Пару дней назад американская сторона предложила все же вернуться еще к одному шагу, пока работают юристы над соглашением - это меморандум о намерениях, у нас намерения положительные, конструктивные, мы это показываем», — заявил Зеленский журналистам во время брифинга.

Он также добавил, что меморандум не приравнивается к соглашению и может быть подписан уже 17 апреля в онлайн-формате.

16 апреля глава Министерства финансов США Скотт Бессент обозначил сроки подписания сделки с Украиной. Он отметил, что это может произойти «на этой неделе».