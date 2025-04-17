Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:01, 17 апреля 2025Бывший СССР

Стала известна дата подписания меморандума о соглашении по недрам между Украиной и США

Зеленский: Меморандум о соглашении с США по недрам может быть подписан 17 апреля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Меморандум о соглашении по недрам между Украиной и США может быть подписан уже 17 апреля в ходе онлайн-встречи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Пару дней назад американская сторона предложила все же вернуться еще к одному шагу, пока работают юристы над соглашением - это меморандум о намерениях, у нас намерения положительные, конструктивные, мы это показываем», — заявил Зеленский журналистам во время брифинга.

Он также добавил, что меморандум не приравнивается к соглашению и может быть подписан уже 17 апреля в онлайн-формате.

16 апреля глава Министерства финансов США Скотт Бессент обозначил сроки подписания сделки с Украиной. Он отметил, что это может произойти «на этой неделе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тут нет военного решения». Госдеп одним жестким словом описал происходящее на Украине

    Российскую звезду НХЛ обвинили в сексуальном насилии. Что натворил Артемий Панарин и как это скажется на его карьере?

    Мировые цены на нефть выросли до максимума с 7 апреля

    47-летняя ведущая «Дома-2» показала живот после родов со словами «имею претензии»

    В Кремле рассказали о судьбе подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

    Заместителя экс-губернатора Курской области отправили в СИЗО

    Зеленский анонсировал санкции против российских журналистов

    Стало известно о готовности США принять на вооружение новый стратегический бомбардировщик

    Собака покусала пассажира на борту самолета и сорвала рейс

    Бульдог выступил на заседании Сената и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости