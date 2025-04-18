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16:16, 18 апреля 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о борьбе кровавого и доброго клоунов

Захарова назвала Зеленского кровавым клоуном из-за санкций против Куклачева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Представитель МИД России Мария Захарова назвала кровавым клоуном президента Украины Владимира Зеленского после ввода им санкций против известного артиста и дрессировщика Юрия Куклачева. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость», — написала она.

Дипломат также сопроводила сообщение мемом, на котором коты сообщают Куклачеву о введенных против него санкциях и просят не отправлять их к «этому наркоману».

Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских артистов 18 апреля. Среди них оказались шоумен Никита Джигурда, дрессировщик Юрий Куклачев и актер Оскар Кучера. Кроме того, под санкции попал певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

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