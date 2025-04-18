Зеленский ввел санкции против певца SHAMAN

Певец SHAMAN попал в санкционный список Украины вместе с Куклачевым и Цискаридзе

Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских артистов, среди который певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Полный список россиян, попавших под ограничения Украины опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В список, помимо автора хита «Я русский», также попали актеры Оскар Кучера, Евгений Миронов, Александр Панкратов-Черный, музыкант Гарик Сукачев, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, рэпер Жиган (настоящее имя Роман Чумаков), актриса Ирина Апексимова.

Экономические и ограничительные санкции Зеленского действуют «бессрочно, десять лет». Всех, кто попал в список, лишают государственных наград Украины, получают запрет на распространение в стране медиаконтента, осуществление торговых операций. Также блокируются активы попавших под санкции.

Ранее стало известно, что на Украине ввели санкции против дрессировщика кошек Юрия Куклачева, шоумена Никиты Джигурды и других россиян.