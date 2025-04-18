Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:09, 18 апреля 2025Культура

Зеленский ввел санкции против певца SHAMAN

Певец SHAMAN попал в санкционный список Украины вместе с Куклачевым и Цискаридзе
Андрей Шеньшаков

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских артистов, среди который певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Полный список россиян, попавших под ограничения Украины опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В список, помимо автора хита «Я русский», также попали актеры Оскар Кучера, Евгений Миронов, Александр Панкратов-Черный, музыкант Гарик Сукачев, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, рэпер Жиган (настоящее имя Роман Чумаков), актриса Ирина Апексимова.

Экономические и ограничительные санкции Зеленского действуют «бессрочно, десять лет». Всех, кто попал в список, лишают государственных наград Украины, получают запрет на распространение в стране медиаконтента, осуществление торговых операций. Также блокируются активы попавших под санкции.

Ранее стало известно, что на Украине ввели санкции против дрессировщика кошек Юрия Куклачева, шоумена Никиты Джигурды и других россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший урок мира». Во Франции заявили, что представители США унизили Макрона на переговорах

    На Украине признали продвижение ВС России в Сумской области

    Зеленский ввел санкции против певца SHAMAN

    Спасатели наткнулись на разлагающееся тело туриста у подножия скалы во Вьетнаме

    Игравший за московские клубы хоккеист сборной Латвии выступил против допуска России до ОИ

    Нашли скрытый резерв энергии в природе

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Биржевая стоимость бензина достигла максимума с начала года

    Укрывавшая раненых российских военных жительница Суджи рассказала о спасшей их легенде

    109-летняя женщина назвала два продукта из супермаркета причиной долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости