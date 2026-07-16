Россиянам дали связанный с безопасностью совет после удаления VK и «Макс» из Google Play

Эксперт кибербезу Мясоедов предупредил о мошенниках после удаления VK из Google Play

Удаление российских приложений из магазинов создает неудобства, но не лишает возможности пользоваться программами — их можно скачать с альтернативных площадок или через веб-версии, заявил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил, что мошенники могут попытаться воспользоваться сложившейся ситуацией.

Ранее приложения VK и отечественного мессенджера «Макс» пропали из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме. Также уточняется, что указанные сервисы доступны для скачивания в других магазинах приложений для Android, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

«Когда у нас происходит удаление нашего программного обеспечения из платформы "яблочной", то, конечно, здесь возникают определенные риски и неудобства для пользователей. Когда мы говорим об открытых операционных системах, нужно помнить, что возможность скачивания программ не ограничивается монобрендовыми платформами, монобрендовыми системами. У вас существует несколько площадок, несколько вариантов того, как вы можете загрузить программу на свои устройства», — сказал Мясоедов.

Эксперт отметил, что нужно следить за официальными страницами разработчиков. Удаление программы из магазина приложений не означает ее удаление с устройства.

Вы можете зайти в эту программу и посмотреть рекомендации, которые разработчики оставляют внутри своей экосреды, внутри ПО, которая у вас уже живет на устройстве и там, скорее всего, будут предложены альтернативные площадки Павел Мясоедов специалист по кибербезопасности

По словам эксперта, если программа отсутствует на устройстве, то пользователь может перейти на веб-версию и посмотреть ссылки, которые сами владельцы этих программных продуктов оставляют на своих официальных страницах.

«Там будут как раз линки и гиперссылки либо на какие-то альтернативные магазины приложений, либо даже в виде какого-то APK-файла, в зависимости от операционной системы, которой вы пользуетесь», — отметил Мясоедов.

Эксперт предупредил о мошенниках, которые могут рассылать ссылки в мессенджерах и по телефону. Он призвал пользователей самостоятельно проверять информацию на официальных сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам.

«Нельзя исключать вероятности со стороны разработчика отправить вам уведомление о появлении программ на каком-то альтернативном магазине приложений в виде сообщения. Такой сценарий возможен. Но, во-первых, он маловероятен, потому что такой практики до этого не было. Все-таки разработчики оставляют рекомендации в своей внутренней доверенной экосреде. Во-вторых, с учетом того количества мошенничества, которое вокруг нас пока по-прежнему существует, лучше самостоятельно обратиться к официальному сайту и там уже перейти по той ссылке, которая там размещена», — добавил Мясоедов.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский оценил необходимость перехода с iPhone на Android на фоне удаления из App Store российских приложений. По словам депутата, гражданам не стоит срочно менять телефон.