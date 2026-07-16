VK и «Макс» пропали из Google Play

Приложения VK и мессенджер «Макс» пропали из Google Play

Приложения VK и отечественного мессенджера «Макс» пропали из Google Play. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила VK в пресс-релизе.

В компании отметили, что установленные сервисы и приложения работают в штатном режиме. «Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в "Макс" и приложениях VK», — говорится в публикации.

Также уточняется, что указанные сервисы доступны для скачивания в других магазинах приложений для Android, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский оценил необходимость перехода с iPhone на Android на фоне удаления из App Store российских приложений. По словам депутата, он не считает, что гражданам нужно срочно менять телефон.

Приложения VK пропали из App Store утром в четверг, 25 июня. Сначала из магазина приложений исчезли «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и почта Mail.ru, а позднее — главное приложение VK. В пресс-службе компании подчеркнули, что Apple удалила эти сервисы без предупреждения и в одностороннем порядке.