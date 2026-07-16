На Украине утвердили новый состав правительства

Рада утвердила новый состав правительства Украины без министров обороны и иностранных дел

Верховная Рада Украины утвердила новый состав кабинета министров страны без министров обороны и иностранных дел. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

За новый состав правительства по представлению нового премьер-министра Сергея Корецкого проголосовало 264 депутата. Голосование проводилось за весь список кандидатур сразу, при этом претендентов на должности глав МИД и Минобороны должен отдельно внести президент Украины Владимир Зеленский.

При этом предполагаемый министр обороны Украины, бывший министр внутренних дел страны Игорь Клименко утратил свою должность. На его пост был назначен глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Бывший премьер Украины Денис Шмыгаль сохранил пост министра энергетики и стал вице-премьером страны. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким стал министром по делам ветеранов.