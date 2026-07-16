Стало известно о желании «Монако» продать Головина

Foot Mercato: «Монако» хочет продать Головина за 25 миллионов евро

«Монако» ведет переговоры о продаже полузащитника сборной России Александра Головина с российскими и саудовскими клубами. Об этом стало известно Foot Mercato.

По данным источника, монегаски готовы отпустить 30-летнего хавбека за 25 миллионов евро с учетом бонусов. Причиной расставания называют необходимость разгрузить зарплатную ведомость и выполнить требования финансового fair play.

В числе претендентов на Головина — клубы РПЛ, в том числе «Зенит», а также несколько команд из чемпионата Саудовской Аравии. Конкретный клуб-покупатель пока не определен.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 25 матчей и забил пять голов.