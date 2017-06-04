Британская полиция заявила о шести жертвах терактов в Лондоне

Лондонская полиция сообщила, что в терактах в британской столице погибли шесть человек. С соответствующим заявлением выступил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.

«На данный момент, к сожалению, по нашей информации шесть человек погибли, помимо этого полиция застрелила трех нападавших. Около 20 человек ранены», — сообщил Роули.

Видео: dailymail.co.uk

Также представитель полиции рассказал о подробностях атаки. «В 22:08 вчера вечером (00:28 мск воскресенья 4 июня) мы (полицейские — прим. «Ленты.ру») начали получать сообщения о том, что автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Машина продолжала двигаться от моста к рынку Боро. Подозреваемые покинули автомобиль, несколько людей получили ножевые ранения», — указал Роули.

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«Вооруженные полицейские среагировали быстро и столкнулись с тремя подозреваемыми, которые были застрелены. Столкновение и уничтожение подозреваемых произошло спустя восемь минут после первого звонка в полицию. На них было надето нечто, напоминающее пояса смертников, но позже было обнаружено, что это фальшивка». — заявил Роули.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.

Позже The Sun сообщила, что на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан.