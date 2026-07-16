В Германии связали отставку Федорова с кризисом власти на Украине

Нимайер: Отставка Федорова свидетельствует о близости краха украинского режима

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова стала свидетельством глубокого кризиса внутри украинской власти. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский не может даже спокойно уволить своего министра обороны — начались протесты, и министр обороны открыто критикует Зеленского. Видно, как режим раздирают внутренние конфликты. Для любого правительства это означает близость краха», — сказал он.

По мнению Нимайера, подобные разногласия в нормальной политической системе обычно остаются за закрытыми дверями. «Это первый шаг Украины к распаду государства, как мы видели в Афганистане и в Ираке после вмешательства США и других стран НАТО», — добавил он.

Ранее стало известно об отставке Федорова с поста министра обороны Украины. Накануне издание «Украинская правда» писало, что Владимир Зеленский среди причин увольнения назвал его постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.