Путин откликнулся на лондонские теракты

Президент России Владимир Путин направил телеграмму британскому премьеру Терезе Мэй в связи с гибелью семи человек в результате серии терактов в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом», — подчеркнул российский лидер.

Он также выразил уверенность, что общим ответом на нападения должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с терроризмом по всему миру.

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, семь человек, пострадали 48.