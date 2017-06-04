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Кадыров нашел причину хаоса в Европе

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

К внутреннему хаосу в Европе привело «страстное желание указывать России», считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

«Активно уделяя внимание другим странам, они совсем забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы», — аргументирует руководитель республики.

Он прокомментировал серию произошедших 3 июня терактов в Лондоне, жертвами которых стали шесть человек. «Мы приносим свои глубокие соболезнования. Со своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом, на своей территории мы его победили», — отметил глава Чечни.

По словам Кадырова, он беспокоится за жизни россиян, находящихся в Европе. Политик призвал всех жителей Чечни максимально ограничить свои поездки в европейские страны, а также потребовал от Брюсселя обеспечить безопасность туристов и чеченцев-беженцев.

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли шесть человек, пострадали 48.

Это не первый за последние месяцы теракт в Великобритании. 22 марта на Вестминстерском мосту рядом со зданием парламента автомобиль наехал на людей, после чего находившийся в машине мужчина нанес ножевое ранение полицейскому. Погибли пять человек, злоумышленник был убит на месте. 22 мая произошел взрыв на «Манчестер-Арене», где в тот момент заканчивался концерт певицы Арианы Гранде. Жертвами смертника стали 22 человека. Ответственность за оба теракта взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

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