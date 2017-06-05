ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне вечером в субботу, 4 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интернет-ресурсы террористов.

«Отряд бойцов "Исламского государства" совершил вчерашнюю атаку в Лондоне», — говорится в заявлении.

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Трое мужчин на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Преступники были ликвидированы полицией.

В результате атак, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 48.

ИГ в субботу, 3 июня, разместило призыв в Telegram к своим последователям совершать нападения с помощью грузовиков, ножей и оружия против «крестоносцев» во время священного для мусульман месяца Рамадан.

«Исламское государство» в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.