В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли люди

На стадионе в британском Манчестере произошел взрыв, пишет Daily Mail.
Вечером в понедельник, 22 мая, на «Манчестер Арене» шел концерт. По словам очевидцев, «сильный взрыв» раздался, как только Ариана Гранде закончила исполнять свою последнюю песню и покинула сцену.
Находящихся на стадионе охватила паника, люди кричали и бежали к выходу.
На место происшествия выехали полицейские автомобили и кареты скорой помощи.
Закрыт железнодорожный вокзал Виктория, расположенный рядом со стадионом. Терминал не принимает и не отправляет поезда.
По последним данным, подтверждена информация о несколько погибших, также есть раненые, сообщается в Twitter-аккаунте полиции.