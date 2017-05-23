В сети появились видеозаписи паники на стадионе в Манчестере после взрыва

Видео: criticoenserio / YouTube

В интернете появились видеозаписи, на которых запечатлена паника после взрыва на стадионе «Манчестер Арена».

В частности, видно, как зрители спешно устремляются к выходам, крича от испуга.

Вечером в понедельник, 22 мая, на стадионе шел концерт, на котором присутствовали несколько тысяч человек. По словам очевидцев, сильный взрыв раздался, как только Ариана Гранде закончила исполнять свою последнюю песню и покинула сцену. По некоторым данным, взрывов было несколько.

По последним данным, есть погибшие и раненые, их количество пока не сообщается. Природа взрыва пока не установлена.