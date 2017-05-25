Ариана Гранде отказалась выступать после теракта на ее концерте

Американская певица Ариана Гранде отменила гастроли по Европе после теракта, произошедшего в Манчестере во время ее концерта. Об этом пишет The Guardian.

«Из-за трагичных событий в Манчестере, тур Арианы Гранде "Опасная женщина" был прерван, чтобы мы могли почтить память погибших», — заявили представители исполнительницы.

Отмечается, что Гранде вернулась из Великобритании в Соединенные Штаты на следующий день после теракта.

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24 мая стало известно, что по делу о теракте задержаны трое подозреваемых. По предварительным данным, теракт осуществил 22-летний террорист-смертник Салман Абеди при помощи сообщников.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что на стадионе «Манчестер Арена» во время завершения концерта Гранде прогремел взрыв. В результате были госпитализированы 59 человек. Число погибших — 22 человека, среди них были дети. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, назвав его местью за нападение на «земли мусульман».