Полиция опубликовала фотографию исполнителя теракта в Манчестере

В Великобритании полиция опубликовала фотографию Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере. Об этом сообщает газета The Telegraph в своем Twitter.

Издание также отмечает, что в одном из южных районов Манчестера были арестованы три человека, которых подозревают в причастности ко взрыву в спортивно-концертном комплексе «Манчестер Арена».

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22 мая рядом с концертной площадкой стадиона «Манчестер Арена» произошел взрыв. В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде. В зале было несколько тысяч человек, в том числе много подростков и детей.

Жертвами взрыва, по последним данным, стали 22 человека. Полиция заявила, что считает случившееся терактом.