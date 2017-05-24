При взрыве в Манчестере погибли два гражданина Польши

Среди погибших при теракте в Манчестере — два гражданина Польши. Об этом сообщает Reuters.

По данным польского МИДа, последний раз они выходили на связь вечером 22 мая незадолго до теракта. Их имена пока не сообщаются. Известно лишь, что это семейная пара, приехавшая к концу концерта, чтобы забрать своих детей, присутствовавших на мероприятии. Дети не пострадали. Еще один польский гражданин, оказавшийся в толпе по той же причине, получил серьезные ранения. Его уже прооперировали, о состоянии пострадавшего информации нет.

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22 мая рядом с концертной площадкой стадиона «Манчестер Арена» произошел взрыв. В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде. В зале было несколько тысяч человек, в том числе много подростков и детей.

Жертвами взрыва, по последним данным, стали 22 человека. Полиция заявила, что считает случившееся терактом. СМИ уже назвали имя террориста-смертника, приведшего в действие взрывное устройство. По информации CBS, это 23-летний Салман Абеди.

