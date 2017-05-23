ИГ назвало теракт в Манчестере местью за нападение на «земли мусульман»

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), назвала атаку в Манчестере местью за нападение на «земли мусульман». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление, распространенное близким к экстремистам агентством Amaq.

«Одному из воинов халифата удалось установить взрывное устройство на сборище крестоносцев в Манчестере», — говорится в послании боевиков. Они также назвали стадион «Манчестер арена», на котором произошел теракт, «бесстыдным местом», и сообщили, что атака планировалась заранее.

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При этом террористы не стали публиковать ни имя смертника, ни его фотографию, как это делалось после некоторых других терактов.

По предварительным данным, 23-летнего боевика, который осуществил атаку, звали Салман Абеди. Ранее он попадал в поле зрения британских спецслужб.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что взрыв был произведен одним человеком, который намеренно выбрал время и место, чтобы число погибших и пострадавших было максимальным. В результате этого теракта погибли 22 человека, 59 получили ранения.