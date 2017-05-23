Задержан подозреваемый в причастности к теракту на стадионе в Манчестере

По подозрению в причастности к теракту на стадионе в британском Манчестере арестован 23-летний мужчина. Об этом сообщили в полиции графства Большой Манчестер.

Его задержали на юге города в ходе рейда, передает Daily Express.

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Полиции удалось установить личность исполнителя теракта, заявляла премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, известно, что взрыв был произведен одним человеком, который намеренно выбрал время и место, чтобы число погибших и пострадавших было максимальным, сообщает BBC News.

Взрыв произошел 22 мая за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена», когда там завершалось выступление певицы Арианы Гранде. На мероприятии присутствовали несколько тысяч человек, в том числе дети и подростки. По последним данным, погибли 22 человека, 59 ранены.