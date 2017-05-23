При взрыве в Манчестере пострадали около 120 человек

В результате взрыва на стадионе в Манчестере пострадали в общей сложности около 120 человек. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает издание Manchester Evening News.

По информации газеты, примерно половине помощь была оказана на месте, 59 человек доставлены в медицинские учреждения. Некоторые из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Среди них есть дети.

Глава Северо-Западной службы скорой помощи Дерек Картрайт (Derek Cartwright) рассказал журналистам, что на место теракта выехали 60 бригад, им помогали парамедики и сотрудники экстренных служб. «Мы очень горды отзывчивостью и профессионализмом коллег», — заявил он. Он добавил, что к профессионалам присоединились добровольцы, которые помогали оказывать первую помощь, приносили одеяла и горячий чай. Такое единение горожан в тяжелое время, по его словам, очень важно.

«Как бы мы ни тренировали сотрудников на случай подобных происшествий, невозможно быть готовым к шоку и ужасу, которые вызывают такие события», — считает Картрайт.