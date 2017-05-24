СМИ сообщили о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию

За несколько дней до теракта в Манчестере его исполнитель, Салман Абеди, побывал в Ливии. Об этом сообщает The Times со ссылкой на его школьного друга.

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В настоящее время спецслужбы выясняют, проходил ли он в Ливии подготовку в лагере боевиков. Как отмечает издание, в этой стране террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в России) объединились для борьбы с правительственными войсками.

Спецслужбы знали о поездке Абеди в Ливию, однако не предприняли никаких действий после его возвращения в Манчестер.

22 мая рядом с концертной площадкой стадиона «Манчестер Арена» произошел взрыв. В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде. В зале было несколько тысяч человек, в том числе много подростков и детей.

Жертвами взрыва, по последним данным, стали 22 человека. Полиция заявила, что считает случившееся терактом.