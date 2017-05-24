Моррисси осудил Елизавету II за вечеринку в день после теракта в Манчестере

Британский певец Моррисси, бывший лидер группы The Smiths, отреагировал на теракт в Манчестере. Свое послание он опубликовал в Facebook.

Моррисси осудил действия властей на фоне атак. По его словам, политикам, которые заявляют, что «мы не боимся», легко оставаться в стороне, потому что они находятся под защитой. При этом он указал, что у большинства людей такой защиты нет.

В частности, он обратил внимание на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая отметила, что теракты не сломают британский народ. «"Не сломают нас" значит, что трагедия не сломает ее или ее иммиграционную политику», — написал музыкант.

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Артист также выразил недоумение по поводу того, что все «восхищаются сильными словами» британской королевы Елизаветы II. «Однако она не отменила вечеринку в саду Букингемского дворца в день после теракта», — подчеркнул он.

В ночь на 23 мая на британском стадионе «Манчестер Арена» сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человек. В совершении теракта подозревают Салмана Абеди, который родился и вырос в Англии.

Моррисси — уроженец Манчестера. По его словам, он праздновал свой день рождения в родном городе, когда появились новости о теракте.

