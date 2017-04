The Smiths выпустили пластинку с пророчеством о Трампе

Британская рок-группа The Smiths выпустила новую пластинку, на которой выгравирована фраза «Трамп уничтожит Америку». Об этом пишет Pitchfork.

Издание винилового альбома The Boy With The Thorn In His Side было приурочено к ежегодной акции «День музыкального магазина», когда известные музыканты выпускают ранее неизданные композиции совместно с небольшими независимыми музыкальными магазинами.

Один из организаторов акции Майкл Куртц заявил порталу, что пластинка The Smiths была издана с такой гравировкой по просьбе участников группы. Он отметил, что традиция политических высказываний на пластинках восходит к Джону Леннону и Йоко Оно, которые написали фразу «Один мир, один народ» (One World, One People) на сингле (Just Like) Starting Over.

Группа The Smiths существовала с 1982 по 1987 год и за этот период выпустила четыре студийных альбома. После распада коллектива его лидер, Стивен Моррисси, продолжил сольную музыкальную карьеру. Он записал девять сольных пластинок.

Известные музыканты и исполнители неоднократно критиковали политику президента США Дональда Трампа, избранного главой государства 8 ноября 2016 года. Среди них — Моби, Брюс Спрингстин, рэпер Снуп Догг, а также певицы Рианна, Мадонна и Майли Сайрус.