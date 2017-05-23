На концерте Aerosmith в Москве усилят безопасность после теракта в Манчестере

В спорткомплексе «Олимпийский», где во вторник, 23 мая, пройдет концерт группы Aerosmith, усилят меры безопасности. Об этом руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил РИА Новости.

«В "Олимпийском" усиление безопасности будет проходить в обязательном порядке. Это не вызывает никаких сомнений», — подчеркнул Черников.

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Московский концерт Aerosmith состоится в рамках прощального европейского турне Aerp-Vederci Baby, которое продлится до середины июля. После окончания гастролей группа завершит свою карьеру. По словам лидера коллектива Стивена Тайлера, они делают это, потому что «пришло время».

Ранее в понедельник, 22 мая, во время выступления американской певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании произошел взрыв. В результате погибли 22 человека, 59 пострадавших были доставлены в больницу.

В правоохранительных органах заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.

Группа Aerosmith образовалась в Бостоне в 1970 году. С тех пор музыканты записали 15 студийных альбомов, которые проданы тиражом 150 миллионов экземпляров, и получили четыре премии «Грэмми». В 2001 году они были включены в Зал славы рок-н-ролла. Последний альбом коллектива Music from Another Dimension! вышел в ноябре 2016 года.